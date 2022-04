Nora ARBAOUI

Responsable Qualité & Hygiène dans le domaine agro-alimentaire. Pendant mes 2 ans d'expérience j'ai pu développer des solides compétences et acquérir des expériences en la certification ISO 22000, ISO 9001 et la démarche HACCP.



Mon diplôme d'Ingénieur d’État en Génie Industriel m'a permis d’avoir les connaissances nécessaires et les talents pour faire évoluer et concevoir les process pour optimiser l’utilisation des moyens de production et des flux d’information, dans une démarche d’amélioration continue.