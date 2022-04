Nora BRANCATO

Organisée - Autonome - Rigueur...



J'ai envie de mettre à profit mes compétences et mes qualités au service d'une équipe de travail. J'ai pu développer des aptitudes précises et détaillées dans l'exécution de correspondances administratives, dans l'utilisation de l'outil informatique, l'accueil du public. En effet, j'ai appris à partager le statut administratif d'un travail d'équipe, un travail administratif qui reste polyvalent face aux différentes facettes que peuvent apporter ce métier pluridisciplinaire.



Disponible immédiatement !



Mes compétences :

Microsoft Windows

Microsoft Office

Conceptual Modelling Language

Instruction et saisie de données

Tenir à jour les plannings

Archivage

Bureautique

Mailing

Maîtrise de l'outil bureautique

Formation professionnelle

Suivi de la facturation clients et fournisseurs

Prise de rendez-vous

Classement

Maîtrise de l'expression écrite et orale

Filtrer et orienter

Gestion des achats en collaboration avec les diffé

Connaissance de l'environnement institutionnel, de