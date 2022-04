Nora DJAGHOUT

P'tit Déj à Dom est une entreprise proposant la LIVRAISON de petits déjeuners pour particuliers et entreprises;

A DOMICILE OU AU BUREAU : ptit déj plaisir, ptit déj cadeau à offrir pour un anniversaire, déclaration d'amour, naissance





Nos produits sont maison ( muffins, pancakes, brioches perdues, yaourts...), nos viennoiseries sont réalisées par un artisan boulanger. Nous mélangeons saveurs, tradition, tout en vous présentant des buffets originaux, variés et colorés.



Quelques touches d'originalité :

- le pancake maison et son coulis de fruits rouges maison

- le whoppies avec oeufs brouillé

- le bacon sur un lit de roquette



Orange pressée et pomme centrifugé QUE DU BON QUE DU VRAI !!

Pour démarrer votre matinée avec le sourire retrouvez nous surArray



Mes compétences :

Traiteur

Commerce