Jennifer LAURENT

IMPORTANT : NOUS SOMMES EN RECHERCHE ACTIVE DE COMMERCIAUX EN PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS DE DEFISCALISATION, TRANSACTIONS IMMOBILIERES À PARIS.



Je suis Directrice Générale et Fondatrice de la société JT Patrimoine & Finances, située Place de l'Étoile, 121 avenue des Champs Élysées à Paris.



JT Patrimoine & Finances vous permet en tant que particulier ou professionnel de vous aider à placer stratégiquement vos biens mobiliers et immobiliers.

Avec le soutien de notre cabinet et le professionnalisme de nos conseillers en gestion de patrimoine vous aurez le pouvoir :



- D'optimiser votre patrimoine privé et professionnel,

- De mieux placer et investir,

- De prévoir votre succession et protéger votre famille,

- D'optimiser la trésorerie de votre entreprise, association.



Notre cabinet vous accompagne également concernant la vente de vos biens immobiliers, une équipe de conseillers patrimoniaux se tient à votre disposition.



Notre clientèle souhaite investir vers la valeur refuge : La pierre.



