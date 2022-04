Nora EL SAYED

Après avoir passé une année de DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestions) en 2ème année, je me suis aperçue que cette formation ne correspondait à mes attentes, j'ai donc décidé de me réorienter en licence professionnelle gestion portefeuille client au CNAM.

J'ai choisi cette formation en alternance, car elle représente pour moi le moyen le plus efficace de mettre à profit mes connaissances et d'acquérir les savoirs pratiques nécessaires à la construction de mon projet de vie professionnelle.

J'ai la capacité à être à l'écoute des autres et réceptif aux informations fournies par l'environnement. J'ai également la capacité à m'intégrer et coopérer dans un ou plusieurs groupes de travail, projets et réseaux et d'y apporter une contribution efficace.

Responsable et organisée, je suis déterminée à me former efficacement, et je suis prête à m'investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées.

Ma formation en alternance s'effectue au rythme de 3 jours en entreprise, 2 jours en centre de formation.



Mes compétences :

Ciel

Microsoft Word

Microsoft Access

Microsoft Excel

Bureautique

Cegid