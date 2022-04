Nora G.....

Notre société a été crée dans un esprit d'innovation et de persévérance.



Nous nous developpons grâce à des personnes de confiance qui sont aujourd'hui les pilliers de notre société.



Chacun apporte ses idées et est polyvalent. Nos méthode de travail permettent à nos emplois de s'épanouir et à nos affaires de fleurir.



J'espère trouver sur Viadeo, des partenaires, des clients ou encore mes futurs salariés.



Je favorise en ce moment le recrutement des personnes ayant des difficultés à trouver un emplois.



Mes compétences :

dynamique