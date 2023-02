David BECHTEL

Issu de lunivers de la presse magazine, joccupais un poste de Chef de Produit, puis Directeur de publication délégué au sein dune filiale du Groupe DÉPÊCHE DU MIDI durant 6 ans.

Conscient des enjeux et du formidable potentiel du web, j'ai intégré le Groupe WEBSCAPE, éditeur notamment de sites internet, au poste de Directeur général en charge du business development et du marketing.

En 2007 j'ai souhaité renforcer davantage mes compétences dans le domaine de l'e-publicité, en intégrant la régie publicitaire interactive BLUEMEDIA au poste de Directeur Général.

Parallèlement, mon gout prononcé pour le marketing ma amené à rejoindre en 2006 SUP DE PUB Paris et Lyon (Groupe OMNES ex-INSEEC), en qualité de Directeur de programme Master.

2012, je commence une collaboration avec Media Institute, leader de la formation dans l'univers des médias et de la publicité, au poste de chef de projet. Ma mission consiste en l'élaboration des programmes de formations sur mesure en intra-entreprise, et plus spécifiquement dans le suivi du projet Pagesjaunes-Solocal group (5000 commerciaux formés, 600 jours de formations/an, 6 formateurs).

En 2017, je suis nommé à la Direction de développement de 3 écoles du groupe OMNES (ex. INSEEC) INSEEC MSc&MBA, INSEEC Bachelor, Américain BBA. puis aussi de l'ECE TECH en 2018.

En 2019, toujours au sein du groupe INSEEC, je suis nommé Directeur général adjoint/ associate Dean de la grande école de commerce EBS.

En 2021, je suis nommé Directeur du recrutement et des concours du groupe ESSCA (2eme business School post-bac française) et en 2022 je fais une mission de transition à la direction de la stratégie du groupe PLANETA Education France.

Depuis fin 2022, je suis Directeur général du groupe ROCKET SCHOOL, 8 campus, 80 collaborateurs et 1000 apprenants formés en 2022.