Anne Laure PAYET

CONSULTANTE EN MARKETING TOURISTIQUE



[ Actuellement en congé maternité ]



Mes compétences :

- Gestion complète de dossiers (prise en charge de la demande jusqu'à l'encaissement)

- Accueil clients et présentation complète de la destination Réunion, de ses produits

- Formation de tour-opérateurs et agences de voyages à la destination Réunion durant 8 ans

- Organisation de salons BtoC et BtoB en Europe

- Administration de questionnaires et enquêtes de satisfaction

- Mise en place de référencements clients

- Capacité à rédiger et mettre en page des articles en Français et en Anglais

- Rédaction, envoi et suivi de mailings & e-mailings en Français et en Anglais

- Création de supports de présentation en Français et en Anglais

- Création d'un site Internet sur la plateforme intuitive Wix en Français et en Anglais

- Animation de profils professionnels sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)