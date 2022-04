Arnaud SPÄNI

Ma créativité pèse entre 1,3 et 2,5 kg et je la trimballe partout en bandoulière à travers le monde.

Je suis photographe.

De ceux qui ne tiennent pas en place, sauf à l’instant d’appuyer sur le déclencheur.

Un homme pressé de témoigner de la beauté du monde.



De l’Afrique où j'ai grandi, à l’Espagne où j'ai vécu, et de l'océan Indien ou je me suis installé, toulousain d'adoption, j'en conserve l’amour de la lumière et le goût des couleurs.



Lorsqu’on a décidé comme moi de tout vivre, c’est difficile de choisir.

Je suis l'auteur d'une trentaine d'ouvrages sur des thèmes divers.

J'ai réalise des reportages dans les domaines de la gastronomie, l'industrie, le tourisme et l'architecture.



Mes thèmes photo privilégiés :



le portrait de voyage,

la nature et le paysage,

le terroir des hommes et leurs traditions,

les monuments et l’architecture,

la gastronomie et les compositions culinaires,

l’industrie et les textures industrielles



Vous trouverez des exemples concrets sur mon site :Array





Bibliographie:

IMAGEN DE ASTURIAS (2000/Ediciones Trea/22x15,5 cm/96 pages)

RASGOS,LA ESENCIA DE ASTURIAS (2001/Ediciones Tragaluz/29x29 cm/210 pages)

TANTAS ALAS COMO RAICES, SALAS (2003/Ediciones Tragaluz/29x29 cm/132 pages)

HUMEDALES Y LAGOS DE ASTURIAS (2003/Ediciones Nobel/30x24,5 cm/166 pages)

GIJÓN, EL CANTON MILENARIO (2003/KRK Ediciones/34x24 cm/430 pages)

DONDE EL MUNDO SE LLAMA LLANES (2003/Ediciones Tragaluz/29x29 cm/126 pages)

RÍO NALÓN (2004/Ediciones Tragaluz/29x29 cm/138 pages)

BARES-TIENDAS EN ASTURIAS (2004/Ediciones Nobel/34x22,5 cm/248 pages)

LOS MOLINOS DE AGUA (2005/Ediciones Tragaluz/24x17 cm/96 pages)

EL PUERTO DE AVILÉS (2005/Ediciones Azucel/30x24 cm/126 pages)

AT-LIGHTS, ATLANTIC LIGHTHOUSES (2005/Union Européenne (Feder)/29x29 cm/126 pages)

ALLÍ EN EL UMBRAL ENTRE EL CIELO Y LA TIERRA (2005/Ediciones Tragaluz/29x29 cm/140 pages)

LAS MIL CARAS DE LA CIUDAD MADRE, GIJÓN (2006/Ediciones Tragaluz/25x25 cm/228 pages)

EL VINO DE LA TIERRA DE CANGAS (2006/Ediciones Tragaluz/25x25 cm/242 pages)

DONDE EL VERTIGO SE LLAMA LIBERTAD (2006/Ediciones Tragaluz/29x29 cm/134 pages)

EL SECRETO MEJOR GUARDADO DE ASTURIAS (2006/Ediciones Tragaluz/29x29 cm/132 pages)

SANTOÑA (2006/Ediciones Tragaluz/29x29 cm/146 pages)

LA REVELACIÓN, VALLE DEL NALÓN (2006/Ediciones Tragaluz/29x29 cm/140 pages)

LAS ORILLAS DE UN PARAISO, CUDILLERO (2006/Ediciones Tragaluz/29x29 cm/140 pages)

POP FROM THE MBA GRAPHIC ART COLLECTION (2007 /I. Valencia d'Art Modern/30x24 cm/308 pages)

LA CASA MALVA (2007/Gouvernement régional des Asturies/22,5x17 cm/74 pages)

RUTA VIA DE LA PLATA (2008/Ediciones Tragaluz /25x25 cm/268 pages)

AUTOVÍA DEL CANTÁBRICO (2008/Ediciones Tragaluz/34x22,5 cm/192 pages)

MANANTIALES DE LA TIERRA, COSECHAS DEL AGUA (2009/Ediciones Tragaluz/25x25 cm/162 pages)

EN LA PIEL DE LA ALPINISTA (2009 /Ediciones Tragaluz/25x25 cm/226 pages)

KRÜGER/SPÄNI, VALLE DEL RIO IBIAS (2009/Ediciones Tragaluz /25x25 cm/130 pages)

CLOCHERS & MINARETS (2011/Editions Privat/30,5x24,5 cm/150 pages)

VASSIVIERE, LAC DE LUMIERE (2012/Editions Privat/30,5x24,5 cm/150 pages)

LA GRANDE MURAILLE VERTE (2013/Editions Privat/30,5x24,5 cm/144 pages)

TOULOUSE LA CATHOLIQUE (2013/Editions Privat /30,5x24,5 cm)





Mes compétences :

Reportage

Freelance

Presse

Mode

Photographie

Gastronomie