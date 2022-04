Emmanuel ROBERT

Editeur du CHR Journal : Journal professionnel des Cafetiers, Hôteliers, et Restaurateurs de la Réunion



Editeur du magazine: Presse & Communication : Magazine du Marketing de la Com et des Médias de la Réunion



Éditeur/Propriétaire de la marque Flashcards Premier et unique réseau de diffusion de carte postal publicitaire gratuite



Regie publicitaire : L'Eco austral magazine: Le magazine économique de l'océan indien depuis 20 ans