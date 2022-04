Florence GIGAN

Bienvenue sur ma page, je suis consultante en image et en communication à la Réunion.



Pour moi l’image est un vecteur de communication. Mon métier est de vous faire découvrir l’art et la manière d’optimiser votre image et de maitriser votre communication.



J'évolue dans le domaine de la mode, de l'image, du conseil et de la formation depuis 7 ans, j’ai pu constater l’importance que peut avoir l’image dans une réussite professionnelle et personnelle. Pour moi la meilleure façon de venir en aide à autrui était de combiner mon savoir faire dans le domaine de la formation professionnelle, de la mode, du conseil et ma passion de l’image et de l’Homme.



Après avoir obtenu le diplôme de conseil en image et communication dans une grande école parisienne. Je suis revenue dans mon île natale et j’ai crée IMAG’IN, entreprise spécialisée dans le conseil en image et la communication, pour vous accompagner dans votre accomplissement personnel et professionnel.



Le conseil en image est accessible à tous, particuliers, professionnels, dirigeants, et n’est plus réservé à une élite.



Mes compétences :

Coaching professionnel

Conseil en image

Coaching individuel

Conseil en communication