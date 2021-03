Graphiste / Webdesigner, specialisé dans deux domaines particulièrement : le design graphique (affiche, identité visuelle, logo) et le design numérique pour la conception de site web WordPress.

Avec une expérience confirmée en agences de publicité et régies de communication notamment en studio de production pour les majors, des maisons de disque EMI, Sony, Universal, Warner, en tant que graphiste en création de visuels pour les sorties album en magasin.

Je vous propose mes services en création de communication visuelle et conception de sites web.



Retrouvez mes travaux sur :

https://vincegrafik.com



Egalement sur :

https://www.linkedin.com/in/vincent-cassano

https://www.behance.net/vincegrafiea6f

https://www.instagram.com/vincegrafik



Mes compétences :

INDESIGN

ILLUSTRATOR

PHOTOSHOP

HTML/CSS

Créativité

Design graphique

PITSTOP PRO

Rough

Wordpress

UX/UI design