Olivier LAUTARD

Je suis mathématicien de formation, et plus précisément actuaire. Désireux d'évoluer dans mon parcours professionnel, je me suis peu à peu reconverti dans le webdesign, métier qui me permet d'allier mon sens de la rigueur issu de ma formation d'origine, mes compétences en informatique (je pratique les ordinateurs depuis l'âge de 10 ans) et ma créativité (je suis par ailleurs dessinateur et musicien). Actuellement je crée et j'administre les sites du groupe Azenco, numéro 2 français de l'abri de piscine (www.azenco.fr)



Mes compétences :

Infographiste

Webmaster

Graphisme

Prestashop

Wordpress

Web design

Web analytics

Référencement internet

Joomla

HTML 5

CSS 3

Adobe Illustrator CS6

PhpMyAdmin

PHP 5

Adobe InDesign CS6

Drupal

SQL

Adobe Photoshop CS6