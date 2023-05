Actuellement en CDD (jusqu'en Déc. 24) au sein de l'Armée de l'Air et de l'Espace.



Mon profil s'est principalement orienté vers la gestion de projet après plusieurs année de travail technique.

En effet, mon aisance relationnelle et ma pugnacité me permettent de mener à bien les projets qui me sont confiés, même les plus ambitieux.