Romain LAUTARD

Créatif et désireux de faire plaisir je me passionne tout jeune pour la cuisine je me dirige alors vers une formation culinaire au Lycée Hôtelier Paul Augier de Nice . J’y découvre le plaisir du contact client et ma faculté à communiquer mes passions à savoir la cuisine, les vins, les spiritueux et les cocktails.



Mes stages au Hilton de Cannes en tant que commis de cuisine puis Barman me confortent dans l’idée d’évoluer vers un métier créatif et au contact direct du client.



J’obtiens un Baccalauréat Technologique HTR* et décide de persévérer dans les techniques commerciales et financières. J’obte alors pour le Brevet de Technicien Supérieur option A qui m’apporte une formation poussée en Gestion et Marketing des entreprises HTR. Je rencontre entre autres M. François Jouvet en gestion financière et M Thierry Lautard en marketing et leurs enseignements seront plus que bénéfiques dans mon évolution.



Mon stage de réceptionniste au Pullman Paris Rive Gauche appuit ma motivation d’être face et avec le client et me forme à l’écoute, à l’argumentation, à la circulation de l'information et également à la vente par la prise de réservation. Le métier de réceptionniste apprends à faire face aux nombreux litiges possibles et à l’importance d’obtenir dans tous les cas de figure la satisfaction client.



Après l’obtention de mon BTS, je rencontre George Gravé, Philippe Béthune et Catherine Venturelli qui dirigent une formation Master niveau Bac +5 se basant sur l’épanouissement personnel et professionnel. Formation assurée à l’école supérieure internationale de Savignac . J’y développe mon sens de l’écoute et du partage. J’apprends et perfectionne le management de soi, le travail en équipe, l’atteinte des objectifs, la résolution de conflit, la prise de responsabilité et la prise de risque. Je deviens source de proposition et progresse en leadership*. Je mets en situation mes compétences marketings et financières au sein d’une équipe de travail, je découvre la stratégie d’entreprise qui me facine. J’affine mes techniques de communication et de commercialisation. La liste est longue ! Pour cela je dirais tout simplement que cette expérience de vie m’a ouvert l'esprit.



Mon Stage d’assistant commercial chez Sherpas (Score Groupe ; restauration collective) m’a conforté dans l’idée d’évoluer comme commercial pour atteindre des postes à responsabilités. J'ai réalisé une étude de marché détaillée de la zone à prospecter, j'ai mis en place des plans de communication directe dans le secteur choisi. Nous avons, avec mon responsable commercial à savoir M. Marc Njeim, prospecté la région et réalisé les études commerciales pour finalement obtenir un contrat signé avant la fin de mon stage.



Après l’obtention de mon MBA*, je décide d’un retour aux sources. Je pars alors en Irlande pour perfectionner mon Anglais. Je fais l’ouverture de l’Ely Wine Bar en tant que chef de rang. Je perfectionne ainsi mes connaissances en accord Mets et Vins avec plus de 300 vins internationaux à la carte.

Je mets ensuite à profit mes techniques de management en tant qu’assistant du Chef Restaurant au Club Med de Pompadour , puis j’évolue vers le service Bar au Club Med de Chamonix ou je redécouvre le plaisir d'écouter, de proposer, de créer, et enfin de servire. "Et la, quelle plaisir, le client apprécie !.



A présent à Genève en Suisse, je recherche un poste ou je serais chargé de clientèle dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme.



*HTR : Hôtellerie/Tourisme/Restauration

*Leadership : Le leadership d'un individu est, au sein d'un groupe ou d'une collectivité, la relation de confiance qui s'établit entre cet individu et la majorité des membres de ce groupe ou de cette collectivité dans la poursuite d'un objectif partagé.

*MBA : Master of Business Administration



Mes compétences :

Brasserie

Commercialisation

Communication

Luxe

Management

Marketing

Relation Client

restaurant

spiritueux

Stratégie

Vin