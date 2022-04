Florence DUCHER

Au cours de mes 17 années d'expérience dans le secteur Finance, j'ai été amenée à piloter des projets, à faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de la conduite du changement, sur des systèmes d'information et de l'organisationnel.

Je souhaiterais mettre à profit mes compétences, mon implication et mon adaptabilité au sein d'une Société d'Assurances, d'une Mutuelle ou d'une Banque, ayant de vraies valeurs humaines.



Mes compétences :

Chef de projet

Conduite du changement

Maîtrise d'ouvrage

Web

Pilotage et gestion projet

Méthode SCRUM

Métier Crédit bancaire

Métier Assurances et prévoyance