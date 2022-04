Yanick DINDJIAN

Mon cursus scolaire débute à La Réunion où j'obtiens, après un bac ES, une première année de droit. Puis, je décide de "sauter" la mer pour intégrer un cursus professionnalisant en Science de gestion des organisations publiques et para-publiques dispensé par L’Institut de Management Public et de Gouvernance Territoriale d'Aix-en-Provence. Enfin, je parachève ma formation par un bac +5 en Ingénierie et communication politique au sein de l'Institut d’Études Politiques d'Aix-en-Provence.

Aujourd'hui, de retour dans mon île, je suis employé depuis 2007, au Conseil Général de La Réunion d'abord comme attaché de groupe puis collaborateur de Cabinet. Désormais, je partage mon temps comme chargé de mission au Service des Elus du CG974 et Attaché parlementaire en circonscription pour le Député-maire, Thierry ROBERT.



Mes compétences :

Communication publique

Communication politique

Science politique

Politique

Rugby