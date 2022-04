Nora LE HINGRAT

Ayant été chargée d’animation et d’accueil au sein de l'association Amikiro durant 3 ans, j’ai pu confirmer mes compétences dans les domaines d’animation et mes aptitudes d’adaptation auprès de tous publics en m’appuyant sur les particularités du site et du territoire où je devais intervenir.



Durant les différentes expériences que j’ai pu avoir en tant qu’animatrice, j’ai eu l’occasion de travailler avec plusieurs publics. Le contact avec les personnes en situation d’handicap (adolescents et adultes) et les personnes âgées a confirmé mon envie de me former et de me familiariser avec ce public et de me réorienter dans le social en tant qu'Accompagnant Educatif et Social.



Je suis de nature curieuse, patiente et dynamique. J’ai acquis un savoir-faire qui m’a donné de l’assurance et de l’autonomie.



Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Conception pédagogique

Animation de groupes

Adaptabilité

Accueil physique et téléphonique