Nora MAHLER

Titulaire d’un DUT Techniques de Commercialisation en alternance au Crédit Agricole et actuellement étudiante en Licence Professionnelle Commercialisation de produits et Services Financiers au CFA DIFCAM de Metz en alternance avec le Crédit Agricole.

J’ai toujours été attiré par ce domaine, de par la dimension relationnelle mais aussi de par l’importance de l’activité commerciale dans ce métier.

Organisée, ambitieuse, autonome, responsable et sachant m’adapter rapidement à l’évolution des techniques et des métiers, je réunis les qualités nécessaires pour envisager la poursuite de ma carrière dans ce secteur.