12 années d'expériences Commerciale & Communication 360°



Principales compétences : Public BtoB et BtoC

- Elaboration et déploiement de stratégie de communication globale :

- Interne, Externe, Institutionnelle, Corporate, Commerciale

- Définition de la politique et de la stratégie de développement commercial

- Encadrement et animation de la force de vente

- Interface grands comptes et suivi opérationnel

- Gestion et négociation budgétaire (prestataires, clients...)

- Administration des ventes, analyse des résultats et suivi clientèle



Mes compétences :

Définition stratégie communication commerciale

Gestion et négociation budgétaire

Management

Maitrise communication globale

Communication externe et interne

Communication institutionnelle

Communication corporate

Communication commerciale

Marketing

budgets

Journals

Internet

Distribution Management

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator