Nora MEDIUM

Nora, médium depuis plus de 16 ans dans le Valenciennois.

Je consulte uniquement su RDV au 06 24 12 01 88 soit par téléphone, soit en direct à mon cabinet de Saint Saulve près de Valenciennes dans le nord de la France.

Je ne pose aucune question et je vous parlerai de votre passé, présent et futur. Si vous avez des doutes, des incertitudes. Contactez moi pour que je puisse apporter des réponses à vos interrogations et vous guidez sur le chemin de votre vie. Ne décidez rien sans savoir !



Mes compétences :

Médium pure de naissance