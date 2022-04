Guillaume FAVERO

Diplômé de Toulouse Business School et après une expérience de sept années dans le milieu bancaire dans différents établissements, j'ai décidé en 2011 de quitter le monde financier afin d'intégrer celui d'une PME.



Au sein de cette PME, j'ai occupé cinq postes différents qui m'ont permis d'évoluer très rapidement d'un poste d'Ingénieur Commercial au sein d'une filiale aux postes de Directeur Général Groupe et de Présidences de l'ensemble des ses filiales.Ce groupe a réalisé en 2018 au niveau consolidé plus de 130 millions d'euros de chiffres d'affaire et emploie environ 280 personnes.



Fort de cette expérience réussie de restructuration financière, de rationalisation des charges et du développement significatif de l'activité commerciale, j'ai repris le groupe CGV afin de mettre au service de cette belle entreprise alsacienne l'ensemble des connaissances que j'ai acquises sur les quinze dernières années et notamment celles de dirigeant d'entreprises



