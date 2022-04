Claire GUIBERT

Depuis près de 10 ans, j'ai été en charge de projets dans des secteurs variés (culture, environnement, sport) et plus particulièrement dans des organisations non gouvernementales.



Après 5 années passées sur le programme 7 milliards d'Autres où j'ai été responsable de nombreux projets, j'ai créé ma propre association : Africa Express, pour mener une étude sur des projets d'énergie durable pendant 8 mois en Afrique (22 pays traversés, 40 000km parcourus)



Ces deux expériences se sont inscrites dans la continuité. « 7 milliards d’Autres » a constitué une première approche des tâches que revêt la gestion de projet. Africa Express en a été une application aboutie. Grâce à elles, j’ai beaucoup appris sur moi-même : ma capacité d’adaptation à différents contextes et à travailler en totale autonomie, le plaisir à accomplir des tâches diversifiées et à interagir avec les parties prenantes, à réfléchir et construire un projet mais aussi à le mener à bien sur le terrain.



En 2016, j'ai été responsable du Programme Volontaires UEFA EURO 2016 à Bordeaux. Ma mission a consisté à recruter 600 volontaires pour le tournoi et assurer leur processus de recrutement pendant 6 mois..



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion de partenariats

Communication

Autonomie professionnelle

Management opérationnel

Documentaire

Environnement