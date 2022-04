Claire GUIBERT

Sophrologue, diplôme reconnu par l'Etat, certification RNCP, Ecole ISSO, (Toulouse, France).

Formée en Yoga par la certification américaine RYS par Yogi Bhooma Chaitanya, (Kérala, Inde).

Formée en massage ayurvédique et énergetique par Dr Sibi George (Himalaya, Inde).

Formée en Sonothérapie et Astrothérapie par Josianne Lemercier-Brocqua (Occitanie & Bretagne, France).

Conseillère Fleur de Bach Biofloral formée par Nathalie Lajonc (Auvergne , France).

Les séances ont pour but d'accompagner le calme intérieur et à ouvrir un chemin vers la connaissance de soi.