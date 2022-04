Claire GUIBERT

O Développement et lancement de nouveaux produits à l’international

o Optimisation de produits par des améliorations formules et/ou process dans des objectifs économiques et/ou qualitatifs

o Innovation : identifier des idées stratégiques de produits innovant basé sur une bonne connaissance des consommateurs et du marché

o Veille concurrentielle : étudier et analyser les produits et stratégies de la concurrence





Mes compétences :

Gestion de projet

Qualité

Réglementation produit

Sécurité alimentaire

Innovation

Marketing

Développement produit

Briefing

Microbiologie

Brainstorming

R&D

Industrialisation