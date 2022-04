Nora MESSAOUDI

Ingénieur d'affaires dans la vente de solutions digitales auprès d'une cible de PME/PMI et de Grands Comptes.



Mes différentes expériences professionnelles et succès commerciaux me permettent d’asseoir mes compétences dans le développement commercial et la relation client grands comptes.



Tenace, challengeuse, avec une grande culture du résultat, je souhaite mettre à profit mes compétences commerciales au sein d'une société de services à taille humaine.





`E-recrutement#Site emploi#Application mobile#Web marketing#Plan média#Print#Communication corporate#E-réputation#Sourcing#CPC#SIRH#CPC#Googleanalytics#



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Internet

Recrutement

Négociation

Marketing

Vente, négociation, marketing, web, mobile,