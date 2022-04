Nora MOUATASSIM

Bonjour à tous,



Spécialiste de la conformité et la gestion informatisée des produits, je travaille à la vérification prémarket de portefeuilles très variés. J'évalue notamment le respect des mises sur le marché aux réglementations nationales et européennes en vigueur pour la chimie (REACH, CLP, licences diverses), les produits de consommation (cosmétiques, biocides, contact alimentaire) et la recherche en science où la santé (marquage CE des appareils électriques, dispositifs médicaux, équipements de protection individuels). Je suis également responsable des formations et un axe central du support au Business (Services clients, Chefs de produits, Commerciaux, Logistique). Je supervise aujourd'hui une équipe de 5 personnes.



N'hésitez pas à me contacter pour vous connecter à mon réseau, pour échanger sur un sujet ou discuter d'opportunités !

A très bientôt



Mes compétences :

Veille scientifique

Rédaction de rapports

Veille réglementaire

REACh, CLP

Innocuité des substances

Cosmétovigilance

Réglementation Cosmétique

Affaires réglementaires

Analyse chimique

Méthodes alternatives

(�co)toxicologie