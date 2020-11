Compétences:

- Connaissances des canaux de distribution direct et indirect

- Connaissances techniques sur la vidéo Digitale (Vidéo Broadcast, Vidéo Protection en IP)

- Prospection de nouveaux clients

- Développement de ventes en France et EMEA

- Prescription vers les Bureaux d' Etudes Technique et maîtres dœuvre

- Montages d'affaires complexes (cycle de 6 à 12 mois) avec des installateurs, des intégrateurs

- Prescription avec le client final et son maître d'ouvrage

- Ventes à des installateurs et Elec Nationaux spécialisés dans les courants faibles (Amica, Cegelec, Spie, Ineo, Sdel, Santerne).



Principales réalisations:

- Création de 2 bureaux de liaison à Paris pour 2 sociétés étrangères

- en 2008 AO gagné / vidéo surveillance Duplex A86 (5 M€)

- en 2009 AO public gagné / la DIRIF (1,1 M€) vidéo protection



Durant plus de 25 ans, j'ai monté et animé des réseaux de distribution européen dans la Vidéo Broadcast, l'IPTV, la VOD, OTT et enfin, pendant 12 ans dans les domaines de la Sûreté Electronique.



J'ai une préférence pour la vente en BtoB plutôt qu'en BtoC.



Je pratique l'anglais et j'ai une bonne connaissance de la culture anglo-saxonne.



voir LinkedIn: https://fr.linkedin.com/in/laurent-walther



Mes compétences :

Développement commercial

Export

International

Négociation

Vente

Prospection

Video IP

Telco