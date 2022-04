Jean Michel SANSONE *

Un " Sénior " qui a pris la mesure des choses et qui s'appuie, bien sûr sur des études et une palette « d’outils » propres à l’accompagnement, mais plus particulièrement sur une longue et solide expérience en entreprise.



Les principaux outils que Jean-Michel a utilisé pour mener à bien les missions qui lui ont été confiées sont le bon sens, la simplicité, le respect des fondamentaux ainsi qu'une réelle volonté d'efficacité dans un esprit de partenariat et de confiance. Il a lui même bénéficié d’un accompagnement dans son évolution professionnelle, mesurant ainsi l'augmentation considérable de son efficacité.



Avant de rejoindre le monde de la formation visant le développement personnel et professionnel des hommes et des femmes, Jean Michel a occupé pendant plus de 15 ans, divers postes de direction (commercial, opérationnelle, direction générale...) au sein de Grands Groupes, de PME et d'un organisme de formation. Il intervient aujourd'hui au sein de la Direction développement et participe aux missions d'accompagnement auprès des Directions Générales dans les secteurs publics et privés en Industries, Services, Distribution sur les segments BtoB.



Mes compétences :

Training

Gestion

Leader

Management

Accompagnement

Formation

Négociation

Développement personnel

Développement des compétences

Pédagogie

Communication

Efficacité professionnelle