Nora MOUHSSINE

Mouhssine Nora, diplômée du Cycle normal de FSJES option Economie et gestion, et actuellement en cours de validation d'un MBA r à L’université américaine PIIMT.

J’ai eu la chance de pouvoir effectuer mon stage de fin d’étude au sein d’un cabinet d’expertise comptable, j’ai découvert le métier que j’exerce aujourd’hui, après Trois années j’été recruté par la société MCCM au tant que comptable trésorerie, j’ai sauté sur l’occasion car cette nouvelle expérience me permettait de développé mes compétences tout en m’offrant la possibilité de connaitre un nouveau secteur d’activité,

Après ces quelques années au sein de la Ste MCCM, j’ai l’impression d’avoir fait le tour du poste, aujourd’hui je souhaiterais apporter ma contribution à une société dynamique et qui présentent plus de perspectives d’évolution que la société actuelle,

En fin de compte, la crise est là, mais les opportunités existeront pour toujours.





Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Marketing & techniques de vente

Communication

Gestion financière

Leadership & organization

Comptabilité

Gestion de trésorerie

Programmation neuro-linguistique