Nora OBERT

Mes compétences dans le domaine du transport, du commerce international m'ont permis de réussir de nombreux projets au sein de la division Supply Chain et Logistique.



Mes principales compétences :

• 20 ans d'​ expérience dans le transport international (tous modes)

• Etude et développement stratégique des réseaux de transport

• Solutions Douane à l'import et à l'export,

• Conduite de projets liés aux activités transport, en optimisation des coûts et changement d’organisation et en suivi de performances.

• Gestion des Appels d’Offres liées aux besoins de la division Supply Chain et Logistique

• Animation et gestion de réunions clients fournisseurs (revue de contrats et des performances)

• Utilisation des outils de la qualité pour la résolution de problèmes et l’amélioration continue

• Utilisation professionnelle de l’anglais, l’espagnol, et de l'allemand,



Mes compétences :

Gestion de projet

SAP

Leadership

Amélioration des process

Transport internationaux

Service client

Douane

Commerce international