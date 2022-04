Je suis responsable de la région ouest ( 6 sites ) , de la région sud ouest ( 4 sites).

Mes responsabilités se divise en 3 secteurs , les achats , la sécurité et la logistique .



Sur le domaine des achats , je suis objectivité à réduire les coûts . Sur l'année fiscale 2015 , plus de 650 k€ économisés avec un objectif de 500k€.



Sur le domaine de la logistique , je m'occupe des fournisseurs , appels d'offres... Recherche des locaux , problèmes de maintenance ... Bailleur , syndic , mairie .... Réunion Chsct , rdv médecine du travail , Carsat ...



Sur le domaine de la sécurité , je suis responsable des locaux de ouest donc 6 sites . Sur la partie logique ainsi que sur la partie physique .



Actuellement en poste depuis 6 ans chez CGI, je suis à la recherche de nouvelles opportunités, à l'écoute du marché, n'hésitez plus contactez moi:

Nora.pinet@cgi.com ou au 0679111080

A bientôt



Mes compétences :

Management

Négociation

Sécurité

Acheteuse

Logistique