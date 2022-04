Nora PRIMUS

Jeune, dynamique et convaincue qu'une économie plus respectueuse des hommes et des territoires existe, j'ai développé des compétences que je mets au service de l'économie sociale et solidaire.

Entre pragmatisme et théorie, j'apprécie tout autant être au contact des autres que consacrer du temps à l'analyse et à la réflexion.

Pour rendre plus effectif savoirs et savoir-être, je m'applique à développer de nouveaux savoir-faire: de l'outillage numérique aux techniques d'animation.