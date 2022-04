Nora REBOURSIERE

Lors de mes précédentes expériences professionnelles, j'ai eu l'occasion de travailler sur de nombreux projets. En charge de l'élaboration de la communication d'entreprise, de l'organisation de déplacements à l'étranger, de la création et du suivi d'outils marketing, de la conduite de manifestations évènementiel.



En plus de mes diverses expériences professionnelles qui ont démontré de réelles capacités en organisation, en négociation et relation client, ainsi qu’un goût prononcé pour la communication, on peut me reconnaître des qualités telles que la rigueur, l'esprit d'équipe et la polyvalence.

Mon dynamisme et mon investissement constants se révèleront être des éléments appréciables pour une éventuelle collaboration.



Mes compétences :

Publicité en ligne

Marketing opérationnel

Stratégie de communication

Marketing relationnel

Organisation d'évènements

Communication événementielle

Prospection commerciale

E-commerce

Développement commercial