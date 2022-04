Nora SEGDAL

SEGDAL Nora, 22 ans, jeune marocaine fraîchement diplômée de l'École Supérieure des Industries du Textile et de l'Habillement option « Hygiène sécurité et environnement », ayant cinq stages comme expériences professionnelles, dont deux projets de fin d’études, et trois stages d’applications.

Ma formation et mes expériences pratiques m'ont permis de développer mon esprit d'analyse, d'avoir une bonne aptitude rédactionnelle, autonomie et rigueur, connaissance des normes qualité ISO et OHSAS, une bonne qualité relationnelle, capacité de travailler en équipe et une forte capacité d'adaptation.

Je suis ouverte à toute opportunité d'emplois ou stages pré-embauche

Disponible immédiatement.

E-mail: noura.segdal@gmail.com

GSM: +212629292503

+212664119443

