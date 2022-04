Nora SI-AHMED

Docteur ingenieur en automatique et robotique, mon parcours professionnel s'est enrichi au travers d'activités et de responsabilités diverses dans les secteurs de l'industrie et du transport public.

Chef de projet industriel en automatique et informatique industriel

Directeur technique dans le domaine des systèmes de transport et d'information voyageurs,

Directeur de centre d'exploitation transport public (200 autobus, 14 lignes de bus, 780 salaries),

Directeur d'unité d'ingénierie depuis 2009 (200 ingénieurs et 50 agents de maîtrise)

Secteurs d'intérêt le management d'opération dans les secteurs industriels et transport.