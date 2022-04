Nora SLASSI

Bonjour,



Je suis une femme de 37 ans, dynamique et pleine de ressources.

Je suis mariée et j'ai une petite fille de 4 ans.

Aujourd'hui, je souhaite mettre mon profil sur Viadeo pour faire des rencontres et étoffer mon réseau professionnel et amical.

Au niveau de mon parcours professionnel, je suis une négociatrice dans l'âme et j'apprécie le contact humain.

Toute mon expérience professionnelle à pour fondement le métier de commercial terrain.

J'ai obtenu un BTS en Communication et ayant créer et gérer 2 sociétés je suis en train de valider un Master Manager d'Entreprise.

A l'heure actuelle, je recherche un poste de responsable pouvant me permettre de mettre en exergue mes compétence au sein d'une entreprise.

Je suis à la fois sociable, rigoureuse, autonome, appliquée et ferme, pédagogue et très organisée.



Mes compétences :

Commercial

Communication

Communication - Marketing

Ingénieur d'Affaires

Manager

Manager Commercial

Marketing

Médias