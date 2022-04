Nora SOUBDI

Titulaire d'un Master en contrôle de gestion, audit et système d'information et d'un diplôme supérieur dans la gestion et l'administration des entreprises.



Très longue expérience…4 années de responsabilité dans différentes sociétés partagée entre la gestion, les finances et le développement de l'activité, 15 ans d'expérience dans une société multinationale espagnole, un environnement dynamique incluant diverses responsabilités dans la gestion des opérations, la planification, le reporting, le contrôle de gestion, le contrôle interne, l'audit et la gestion de risques, la comptabilité et achats.



Très bonnes aptitudes en coordination, en analyse et en organisation

Leadership et attitude d’affaire

Excellentes habilités de communication en français, en espagnol et bonne connaissance de l’anglais.

Aime le sport, la danse et le voyage