Nora Victoria, TAOURIRT DUMAS

Après avoir occupé différents postes, en France et à l’étranger, dans des structures très diverses, j’exerce aujourd’hui le métier de chargée de communication & développement, en freelance, pour des organismes à but non lucratifs (ONG, organisations de solidarité internationale, associations caritatives et entreprises sociales), muent par une volonté de diffusion et de développement de leur(s) action(s).



Titulaire d’une Licence en Droit et diplômée de l’European Communication School , une chose me manquait : l’expérience. J’ai donc choisi d’aller à la rencontre d’autres cultures, de me confronter à d’autres systèmes, d'autres réalités, d'autres références, parachevant ma "formation" de manière indépendante.

A terme, j’ai pu affiner mes objectifs tant personnels que professionnels : mettre mes compétences au service d’une organisation SOCIALE, SOLIDAIRE et ETHIQUE.



Extrêmement attentive aux actions menées par les organisations de solidarité internationales depuis plus de dix ans, passionnée par les relations humaines et convaincue du rôle de l’information comme vecteur de transformation sociale, c’est tout naturellement que je me suis tournée vers le métier de communicante.



Lors de mon parcours professionnel, j'ai occupé différentes fonctions, ce qui m'a permis de savoir m’adapter aux différences de ton et de vision des associations et des entreprises.

Observer, comprendre, réagir et transmettre, telles ont été les qualités que j’ai ainsi pu mettre en œuvre.



Aujourd’hui, ce sont mes expériences, à la fois professionnelles et personnelles, qui me permettent d’avoir la polyvalence indispensable aux organisations à but non lucratif, avec lesquelles je travaille.



Mes compétences :

Rédaction

Relations Presse

Communication

Journalisme

Réseaux sociaux

Relations Publiques

Marketing