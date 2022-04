Mes missions reposent sur la proposition - vente de prestations (formations, accompagnement, audit, coaching, tutoring...) en management ressources humaines, organisation, performances industrielles, environnement, agro alimentaire,...auprès

- des collectivités

- d'entreprises industrielles, ...

- établissements secteur santé : sanitaires, medico sociaux

- secteur nucléaire.



Dotée d'un bon "niveau" relationnel, de ma faculté à travailler aussi bien en autonomie qu'en équipe, d'un bon esprit de synthèse à travers des reportings d'activité hebdomadaire, mensuelle, semestrielle, je souhaite aujourd'hui me diriger vers un poste de Responsable commercial.



Ma force réside dans l'endurance, l'analyse et bien d'autres atouts...



Vous souhaitez en savoir plus?



Mes compétences :

Décoration

Développement personnel

Hypnose

Hypnose éricksonnienne

Mandala

Yoga

Zen