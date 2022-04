Norbert BERNARD

Madame, Monsieur,



Grâce à mes trente années d'expérience, je suis à même de vous apporter d’excellentes compétences dans la vente, l’organisation, la fidélisation clientèle et le management.

En outre, ma volonté grandissante d’évoluer est la raison qui m’amène à vous proposer aujourd’hui ma candidature.



Le développement de nouveaux clients, l'écoute active, la prise en compte de leurs

besoins et de leurs contraintes pour leurs proposer des solutions adaptées résument ma longue pratique professionnelle.



Mon engagement vis-à-vis de l'Entreprise, la promotion de son image et de son offre, ma volonté d'apporter un service de qualité à ses clients, le développement du chiffre d'affaires, sont les qualités qui me permettent de me reconnaître dans ce poste.



Mon parcours professionnel m'a permis de développer des facultés d'adaptation dans des environnements de travail et des secteurs d'activités divers et nouveaux.