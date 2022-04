Norbert CORNE

Liberty Drone est une société spécialisée dans la réalisation de films évènementiels, promotionnels et de photos à partir d’images aériennes et terrestres.



Ses solutions sont idéales pour communiquer de manière originale à la télévision, sur votre site internet, dans les salons et lors de présentation publique.



Les prestations proposées par Liberty Drone s'adressent aux secteurs professionnels et particuliers, désireux de promouvoir leurs activités ou leurs projets.



Toutes nos prestations aériennes et terrestres par drone sont réalisées en Haute Définition.



Domaines d’activités

Média : reportages télévisés, vidéos publicitaires, événementiels, sports, concerts, festivals

Tourisme : monuments, sites touristiques, villes, châteaux, paysages

Immobilier : villas, appartements, immeubles, terrains, entrepôts

Agriculture : viticultures, biodiversité, environnement

Entreprise : bâtiments, travaux publics