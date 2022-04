Norbert DEKEISTER

Un parcours social et professionnel pour le moins hétéroclite, avec ce que d'aucuns considéreraient comme des hauts et des bas.

De manoeuvre à PDG puis fonctionnaire territorial en passant par marchand de frite, le moins que je puisse dire est que ce parcours sinueux m'a donné une polyvalence certaine et surtout une vision globale et objective du monde du travail

Agé de 60 ans attaché au Service Culture de la Ville de Boulogne.

Au sein d'une équipe d'une quizaine de personnes (admin, technic,programmateurs) j'ai depuis dix ans la charge d'organisation et de gestion des principales manifestations telles la Fête de la Musique,la Cavalcade du 15 août ainsi que toutes les manifestations de fin d'année (St Nicolas, Marchés..)

Dans cette équipe la polyvalence est requise..

Célibataire,une grande fille qui est Professeur d'anglais.En ce moment je me consacre à une passion ancienne, le Théâtre.

Ma dernière pièce (Les Malades Malgré Lui)vient d'être jouée par 10 formidables comédiens qui ont remporté un franc succès au cours de quatre représentations.Ma prochaine pièce s'intitule ''Les Vieux Cons''(je devrais y tenir le rôle principal...)A moins que je ne trouve plus con que moi d'ici là..



Mes compétences :

Mise en scène

Organisation d'évènements

Organisation

Informatique