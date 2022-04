Norbert DEPRESLES

- Plus de 20 ans d'expérience commerciale en B2B sur les marchés de l’Industrie et particulièrement dans le domaine des piles, batteries et accumulateurs.

- Direction technique & Pack Design de batteries Lithium-Ion, NI-MH, etc….

- Encadrement d'équipe commerciale (itinérants et sédentaires)

- Elaboration de la startégie commerciale

- Développement de centres de profits dans les domaines des composants et systèmes électroniques destinés aux applications Industrie Générale, Environnement & Energie, et Distribution Batteries.

- Key Account Management.

- 17 ans d'évolution au sein d’une PME Française avant d’intégrer un groupe international japonais.



Double culture:

- Commerciale et technique

- PME et Groupe International Japonais



Mes compétences :

Project management

Manager

Japon

Sales

Business development

International

Profit center

B2B

Energy