Norbert FUMAT

Titulaire d'un master recherche en chimie analytique et contrôle qualité, je suis à l'écoute d'opportunité de poste d'ingénieur R&D dans le domaine de la chimie analytique (chromatographie, spectrométrie, RMN, ...).

Autonome et rigoureux, je souhaite mettre à contribution mes connaissances ainsi que mes compétences, en vue de les améliorer autour de différents projets d'études.

Néanmoins, je reste disponible pour toutes autres propositions, qui seraient plus ou moins proches de mon domaine de recherche.



Compétences :

- Méthodes séparatives : CPG, HPLC, SFC, CI, CCM, HPTLC, CCC, CPC.

- Techniques d’analyse : Analyse de Surface (MEB, MET, XRF,…), DRX, Spectroscopie IR, Raman et UV-Visible, AAS, AES, ICP, RMN (1H et 13C), MS (HRMS)

- Technique d’extraction : LLE, SPE, SPME, ASE, MAE, SFE, Headspace.

- Méthodes nucléaires d’analyse (NRA, RBS, PIXE, PIGE, ...)



Mes compétences :

Spectrométrie UV et IR

MS

Méthode nucléaire d'analyse

Chromatographie ionique

HPLC

GC/MS

Chimie analytique

Résonance magnétique nucléaire

Spectrométrie atomique

HS-Trap GC/MS

Chimie

CCM

CPC

Chimiométrie

Gestion de projet

Qualification et validation de méthodes

NemrodW

ICP-MS

SFC