Norbert GERMAIN

RESPONSABLE PROJETS - INGÉNIEUR DÉVELOPPEMENT

Service Aéronautique - Hélicoptère



COMPÉTENCES:

- Gestion/Suivie de projets en interaction avec les services "support" (Achats, Bureau d’études, Calculs, Matériau, Méthode, Essais, Qualité…)

* de l’appel d’offre : Chiffrage, planification, proposition technique,

* à la certification : Conception, Dimensionnement, Qualification, Certification, Rédaction des livrables.



- Mécanique (comportement linéaire et non linéaire des structures: statique, fatigue, hyper élasticité, plasticité, endommagement, …).

- Matériaux (métalliques, composites, élastomères).

- Modélisation (calcul par éléments finis, algorithmes de résolution, Calcul parallèle, …).

- Analyse d'essais (mise au point, qualification...)

- Programmation (Python, Visual Basic, …)



Logiciels :

- Word, Excel, Power Point, Project ...

- Abaqus, , Patran …

- Maple, Mathcad, Matlab …

- Python, Visual Basic ...



Langue :

- Anglais (rédaction de rapports techniques et d’articles, présentations orales, communications client ...).



