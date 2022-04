Norbert GRAVES

LE MÉTIER D'ALLIANCE ENERGIE SOLUTIONS



DES SOLUTIONS POSITIVES POUR L’HABITAT INDIVIDUEL



Le métier d’Alliance Energie Solutions est de proposer des solutions innovantes pour accompagner la rénovation énergétique de l’habitat individuel.

L’offre rénovation d’A.E.S. est conçue autour de Quatre grands thèmes cohérents et complémentaires :

 Accroître la performance énergétique de l’habitat.

 La réalisation d’économies substantielles.

 L’amélioration du confort et du bien être.

 La valorisation du patrimoine.

LES ATOUTS D’ALLIANCE ENERGIE SOLUTIONS :

 Des produits innovants.

 Des partenaires industriels Français et Européens.

 Des produits « haut de gamme ».

 Des réseaux commerciaux, agences commerciales, affiliés, concessionnaires.

 Un réseau national d’installateurs agrée.

 Des garanties fabricants et S.A.V. assurés par les fournisseurs.

 Référencement national auprès de grandes compagnies de distribution d’énergie.

A.E.S. EST SPÉCIALISTE EN RÉNOVATION INTELLIGENTE.

Alliance Energie solutions apporte à ses clients :

 Le Diagnostic de l’Amélioration de la Performance Energétique et Economique (D.A.P.E. €).

 L’étude technique des besoins.

 L’installation et la coordination des travaux.

 La gestion personnalisée et le suivi administratif.

 Des financements attractifs.

 La garantie de ses produits, le S.A.V. et la maintenance des installations.



Cette démarche s’inscrit dans le cadre des mesures du Grenelle de l’Environnement sur la rénovation énergétique des logements.







Mes compétences :

Stratégie et développement

Marketing opérationnel

Direction générale

Management commercial

Ingénierie financière