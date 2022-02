Spécialiste des systèmes de sûreté pour la prévention, la surveillance et la télégestion de sites ( 1981-2019), je souhaiterais orienter la fin de ma carrière pour 7-10 ans, vers la maîtrise des réseaux et des systèmes de communication, parce que les machines sont de plus en plus connectées, , parce qu’il n’y a pas de réseaux ni de machines sans Hommes.



Mes compétences :

installation

maintenance

Siemens Hardware