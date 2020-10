Julie CHAPPUT

Le bien-être intérieur conditionne les résultats extérieurs ! Ceci est valable pour les êtres humains tout comme les organisations et entreprises.



Riche d'un parcours dans le développement commercial, le marketing et la communication, j'ai repris récemment un Master 2 Administration des entreprises pour asseoir mon expérience et évoluer vers des fonctions plus transversales.



J ai ajouté a ce parcours, une formation en coaching neuro-emotionnel ainsi qu en feng shui/creativité, dans le but de completer l accompagnement du changement, personnel et professionnel.



Je me forme actuellement à la pratique de la consultation philosophique et viens de terminer également une formation sur le bonheur au travail. Je peux vous accompagner sur cette thématique dès à présent !



Ce qui me caractérise : humour et bienveillance, leadership et honnêteté, ouverture d'esprit et créativité.



J'ai à coeur d'accompagner des structures, projets et personnes dans leur développement, à réaliser leurs objectifs et leurs désirs, dans le respect de tous et les valeurs de la contribution au monde.



Bien-être et performance sont tout à fait compatibles, bien au-contraire l'un nourrit l'autre, lequel à votre avis ?



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Planification

Marketing

Gestion de projet

Organisation

Stratégie

Développement commercial

Communication