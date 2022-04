Norbert HERNANDEZ

Actif depuis plus de 10 ans sans interruption, j'ai pu évoluer du métier de commercial pur en B2B jusqu'aujourd'hui, chargé d'affaires pour un BE en études "Réseau Télécom. Boucle Locale" ou je combine toutes les aptitudes que j'ai pu apprendre et consolider tout au long de ma carrière professionnelle :



- Études techniques terrain et bureau

- Relations et coordination de différentes équipes

- Chiffrage

- Back Office



Une activité très complète que j'espère encore voir évoluer vers plus de responsabilités (management par exemple) !



Mes compétences :

Vente

Prospection

Commercial